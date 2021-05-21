Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
- Rusya'da arıtma tesisinde metan gazı zehirlenmesi: 10 ölü

- Rusya'da arıtma tesisinde metan gazı zehirlenmesi: 10 ölü

Olay yerinden detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Arıtma Tesisi Hastane Kanalizasyon Bild Gesi 


- Rusya’da bir arıtma tesisindeki kanalizasyonun temizlenmesi sırasında metan gazından zehirlenen 10 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Rusya’nın Rostov bölgesindeki Taganrog kentinde bulunan bir arıtma tesisindeki kanalizasyonun temizlenmesi sırasında metan gazı zehirlenmesi meydana geldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, olayda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, gazdan etkilenen 8 kişinin de çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Bakanlık, tedavi altındaki 3 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili ilk verilerin toplanarak soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Bölge Valisi Vasily Golubev, tesislerde yönetmeliklere uyulmadığının tespit edildiğini ifade ederek, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine de 1’er milyon ruble (110 bin TL) yardım yapılacağını söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement