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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya'da 87 kiloluk köpek rehabilitasyona alındı - Veterinerlerin çabasıyla ötanaziden kurtuldu

- Rusya'da 87 kiloluk köpek rehabilitasyona alındı - Veterinerlerin çabasıyla ötanaziden kurtuldu

Veteriner kliniğinin basın servisinden verilen görüntü

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-köpekten detaylar

( MOSKOVA ) - Rusya'da 87 kiloluk köpek rehabilitasyona alındı- Veterinerlerin çabasıyla ötanaziden kurtuldu MOSKOVA

- Rusya’da aşırı kiloları nedeniyle nefes almakta bile zorlanan 87 kilogram ağırlığındaki köpek zayıflaması için rehabilitasyona alındı. Köpeği ötanazi için kliğine getiren çift, veterinerlerin ikna sonucu kararlarından vazgeçti. Rusya’nın Ufa kentinde "Hummer" adlı Labrador cinsi 6 yaşındaki köpek, aşırı kilolarıyla nedeniyle ötanazi edilmekten son anda kurtuldu. Köpeğin sahibi olan çift, hayvanın kilo almasının önüne geçemeyince ötenazi yaptırarak uyutma kararı aldı. Köpeğin sahipleri Ufa kentindeki bir hayvan kliniğine gelerek aşırı yemek yiyen köpek ile artık başa çıkamadıklarını, köpeğin zor hareket ettiğini ve yürümekte güçlük çektiği için bazen taşımak zorunda olduklarını belirterek hayvana ötanazi yaptırmak istediklerini belirtti.
Veterinerler ise çifti, ötenazi kararından vazgeçirmek için görüşmeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda veterinerler, kilosuyla başı dertte olan köpeği rehabilitasyona alarak zayıflatmak için program yapabileceklerini söyledi.

İkna olan çift, Hummer'ı yeniden kliniğe getirdi. Hassas terazide tartılan köpeğin kilosu 87.90 kilogram olarak belirlendi. Klinik tarafından yapılan açıklamada, köpek için programa hemen başlandığı ve kısa sürede sağlığına kavuşturulacağını ifade edilirken, ötenazi kararından vazgeçen aileye teşekkür edildi.
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