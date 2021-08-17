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- Rusya'da 3 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü - Uçağın yere çakıldığı anlar kamerada
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Rusya'da 3 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü - Uçağın yere çakıldığı anlar kamerada

- Rusya'da 3 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü - Uçağın yere çakıldığı anlar kamerada

uçağın inişe geçtiği an

Bild Kamera Gesi Yükselen Asker 

-uçağın bir kısmının alev aldığı anlar
-uçağın düşme anı
-yükselen dumanlar

( MOSKOVA ) - Rusya'da 3 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü- Uçağın yere çakıldığı anlar kamerada MOSKOVA

- Rusya'da içerisinde 3 kişinin bulunduğu IL-112V tipi askeri nakliye uçağının Moskova bölgesinde düştüğü bildirildi.
Rusya'da IL-112V tipi bir askeri nakliye uçağı, Moskova'nın Kubinka bölgesindeki havaalanına inişi sırasında düştü. Rusya Birleşik Uçak Şirketi (OAK) tarafından yapılan açıklamada, uçağın geliştirildiği dönemdeki ilk prototip uçak olduğu ve içerisinde 3 personelin bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, "Ormanlık bir alana yakın noktadaki Kubinka havaalanına inişi sırasında eğitim uçuşu yapan IL-112V hafif nakliye uçağı düştü" denildi. Kazada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uçağın düşme anı kameradaSosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın inişe geçtiği sırada motor kısmının alev aldığı ve bir süre sonra düştüğü görüldü.
Bölgeden yoğun duman yükseldiği kameraya yansıdı.
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