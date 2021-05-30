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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi

Savaş Gemisi 

-Sahil güvenlik botu
-Yavuz Sultan Selim köprüsü
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Rus Donanması’na ait 031 borda numaralı savaş gemisi “Alexander Otrakovsky” İstanbul Boğazı'nda geçti. Marmara Denizi'nden saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması’na ait 031 borda numaralı savaş gemisi “Alexander Otrakovsky” saat 09.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ulaştı. Yaklaşık bir buçuk saatlik geçiş sonrası Rus savaş gemisi, Yavuz Sultan Selim köprüsünün altından geçerek Karadeniz’e doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında Rus savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu TCSG 71 eşlik etti.
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