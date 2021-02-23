Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Rus gemisi tarihte ilk kez kışın Kuzey Buz Denizi'ni geçti

- Rus gemisi tarihte ilk kez kışın Kuzey Buz Denizi'ni geçti

- Geminin Kuzey Buz Denizi’nden ilerleme anlarından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Doğalgaz Uzunlu Bild Deniz Taşımacılığı Kış Mevsimi 


- Rusya’dan Çin’e sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan bir gemi tarihte ilk kez kış mevsimi ortasında Kuzey Buz Denizi’nden geçmeyi başardı. Buzla kaplı olması nedeniyle deniz taşımacılığının her yıl Temmuz ve Kasım ayları arasında yapılabildiği Kuzey Buz Denizi’ni tarihte ilk kez bir gemi kış mevsiminde geçmeyi başardı. Rusya Nükleer Enerji Kurumu (ROSATOM) tarafından yapılan açıklamada, 300 metre uzunluğundaki "Christophe de Margerie" isimli geminin, Sibirya’nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası’ndan kalktığı ve sıvılaştırılmış doğalgazı Çin’e ulaştırıldığı aktarıldı. ROSATOM, yükünü boşaltan geminin geçtiğimiz 27 Ocak'ta Çin'in Jiangsu Limanı'ndan ayrılarak, Rusya’ya dönüş için hareket ettiğini ve buzla kaplı Bering Boğazı’ndan geçerek Kuzey Buz Denizi’nden 19 Şubat’ta Yamal Yarımadası’nda ulaştığı ifade edildi. ROSATAM, geminin Kuzey Buz Denizi’ndeki yolculuğunun görüntülerini basına servis ederek, tarihte ilk kez bir geminin kış ortasında bu rotada ilerlediği ve toplamda 2 bin 500 deniz mili yol aldığını belirtti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı