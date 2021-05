Rizelilerden Can Ataklı’ya suç duyurusu

- Rizeliler, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna ilişkin konuşan RİDEVA ve RİDEF Başkanı Recep Albayrak, “Her daim milli birlik ve bütünlüğü savunan insanların memleketi olan Rizemize yapılan bu hakareti kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Rizeliler, gazeteci Can Ataklı’nın bir televizyon kanalında sunduğu programında Rizelilere yönelik söylediği sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Rize Dernekler (RİDEVA) ve Vakıflar Birliği Vakfı Rize Dernekler Federasyonu’nun da (RİDEF) aralarında bulunduğu 58 derneğin yöneticisi tarafından yapılan suç duyurusunun ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Can Ataklı’nın iki suçtan cezalandırılması talep edildi Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Can Ataklı’nın kendisinin sunduğu televizyon programında bir parti genel başkanının Rize ziyaretinde gerçekleşen hadiselerle ilgili haberi yorumlarken olay bölgesindeki şahıslar hakkında açıklamalarda bulunduğu kaydedildi. Ataklı’nın tüm Rize halkını kapsayacak şekilde ağır hakaretler içeren, ayrıştırıcı ve tahrik edici beyanlarda bulunduğunun anlatıldığı suç duyurusunda, haber verme ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı belirtildi. Suç duyurusunda şüphelinin ‘hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından cezalandırılması talep edildi. “Tahrik edici ve tehdit edici bir üslupla beyanlarda bulunmuştur” Grup adına açıklama yapan RİDEVA ve RİDEF Başkanı Recep Albayrak, “Can Ataklı 21 Mayıs tarihinde, bir televizyon kanalında yayınlanan programda, bir parti genel başkanının Rize'ye ziyaretinde gerçekleşen hadiselerle ilgili haberi yorumlarken önce olay bölgesinde şiddete hiç bulaşmadan sadece demokratik tepkilerini ortaya koyan şahıslar hakkında açıklamalarda bulunmuş, daha sonra ise tüm Rize halkını kapsayacak şekilde Rizeli vatandaşlarımıza yönelik ağır hakaretler içeren, ayrıştırıcı, aşağılayıcı, tahrik edici ve tehdit edici bir üslupla beyanlarda bulunmuştur” ifadelerini kullandı. “Rize'mize yapılan bu hakareti kabul etmemiz mümkün değildir” Sözlerinin devamında başkan Albayrak, “Tarihten bugüne devlet ve millet hizmetinde bulunmuş birçok devlet adamı, asker, halk kahramanı, Başbakanlar, TBMM Başkanları ve Cumhurbaşkanı yetiştirmiş, ülkemizin diğer tüm illeri gibi, her daim milli birlik ve bütünlüğü savunan insanların memleketi olan Rize'mize yapılan bu hakareti kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

“Türk adaletine havale ediyoruz” İfade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığını söyleyen başkan Albayrak, “Bu minvalde, haber verme ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gereken fiilleri için hakkında suç duyurusunda bulunmak gereği hasıl olmuştur. Sivil toplum kuruluşları olarak; hukuka aykırı fiilleri ile hemşerilerimizin mağduriyetine sebebiyet veren Can Ataklı'yı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama, hakaret ve tehdit eylemlerinden dolayı kınıyor, kamu vicdanına ve yüce Türk adaletine havale ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde konuştu.