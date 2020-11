Rizeli Şehit Polisler karakolların isimlerinde yaşatılacak

-Vali Çeber’in açıklaması

-Törenden detaylar



( RİZE ) RİZE



- Rize’de 15 karakolun ismi Rizeli şehitlerin isimleri ile değiştirildi. Rize Merkez Cumhuriyet Karakolu'nda düzenlenen törenle toplamda 15 karakolun isimi Rizeli şehit polislerin isimleri ile değiştirildi. Buna göre Rize merkezde bulunan Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nin ismi Cumhuriyet Şehit Nedim Çalık Polis Merkezi Amirliği, Tophane Polis Merkezi Amirliği'nin ismi Tophane Şehit Abdülkadir Sadıkoğlu Polis Merkezi Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nin ismi Asayiş Şube Müdürlüğü Şehit Ali Hikmet Kaşıkçı Ekipler Amirliği, Tophane Polis Merkezi Amirliği Sahil Polis Noktasının ismi, Sahil Şehit Ali Kamacı Polis Noktası olarak değiştirildi. Rize’ye bağlı ilçelerde ise Ardeşen İlçe Polis Merkezi Amirliğinin ismi Ardeşen Şehit Halis Karaoğlu Polis Merkezi Amirliği, Çamlıhemşin İlçe Polis Merkezi Amirliğinin ismi Çamlıhemşin Şehit Murat Bayram Polis Merkezi Amirliği, Çayeli İlçe Polis Merkezi Amirliğinin ismi Çayeli Şehit Vedat Dilmaç Polis Merkezi Amirliği, Derepazarı İlçe Polis Merkezi Amirliğinin ismi Derepazarı Şehit Mehmet Terzi Polis Merkezi Amirliği, Fındıklı İlçe Polis Merkezi Amirliğinin ismi Fındıklı Şehit Berat Ergenç Polis Merkezi Amirliği, Güneysu İlçe Polis Merkezi Amirliğinin ismi Güneysu Şehit Ömer Zeki Karaoğlu Polis Merkezi Amirliği, Hemşin İlçe Polis Merkezi Amirliğinin ismi Hemşin Şehit Öztürk DURSUN Polis Merkezi Amirliği, İkizdere İlçe Polis Merkezi Amirliğinin ismi İkizdere Şehit Hüseyin Demir Polis Merkezi Amirliği, İyidere İlçe Polis Merkezi Amirliğinin ismi İyidere Şehit Süleyman Karahasanoğlu Polis Merkezi Amirliği, Kalkandere İlçe Polis Merkezi Amirliğinin ismi Kalkandere Şehit Fikret Metin Öztürk Polis Merkezi Amirliği, Pazar İlçe Polis Merkezi Amirliğinin ismi Pazar Şehit Resul Morgil Polis Merkezi Amirliği olarak değiştirildi. Düzenlenen Törene Rize Valisi Kemal Çeber, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize İl Jandarma komutanı Hakan Dedebağı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve emniyet amirleri katıldı.

Programda konuşma yapan Rize Valisi Kemal Çeber “Şehit ve gazilik; bizim hepimizin tüylerini diken diken eden, içimizde bin bir duyguyu uyandıran ve zikredildiği zaman aklımızdan bir çok şeyi geçirdiğimiz kavramlardır. Her Müslüman için, her Türk evladı için çok kutsal kavramdır şehit ve gazi olmak. Ve hepimiz inanırız ki herkese de nasip olmaz. İnsanın evladından ayrılması çok acıdır, her şehit ailesinin gözünde ben bunu görürüm. Aynı zamanda şehit annesi olmak, kardeşi olmak, eşi olmak, gazi eşi olmak çok büyük bir gurur kaynağıdır. Bu millet kadirşinas bir millettir. Rizeliler daha da bir kadirşinas millettir. Şehidini, gazisini sahiplenirler, sorunları olduğu zaman kah bize duyurmadan hallederler, kah bize duyurulduğu zaman elimizden geleni hep beraber yaparız. Böylece şehitlerimizi yaşatmak ve onların aileleriyle birlikte olmak için de bir çok organizasyonumuz vardır. 15 şehit polisimizin de ismini bugün emniyet binalarımıza veriyoruz. 11 şehidimiz kendi ilçelerinde, 4 şehidimizin de Rize Merkez’de isimlerini veriyoruz. Sahip çıkan herkesi cani gönülden tebrik ediyor, bunun aynı hassasiyet ile devamını diliyorum” ifadelerini kullandı. (HFD-ÖS-Y)



