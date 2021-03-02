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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Rizeli hayırsever iş adamı Tahsin Usta babası ve oğlu adına yaptırdığı okulda son yolculuğuna uğurlandı

Rizeli hayırsever iş adamı Tahsin Usta babası ve oğlu adına yaptırdığı okulda son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden görüntü

Cenaze Cenaze Namazı Engelli Vatandaş Öğrenciler Hayırsever İş Adamı 

-Cenazeye katılanlar
-Cenaze namazı

( RİZE ) RİZE

- Rizeli hayır sever iş adamı Tahsin Usta, babası ve oğlu Ali Usta’nın adına yaptırdığı okulda son yolculuğuna uğurlandı. Aynı zamanda Rize Belediyesi eski Başkanlarından Memiş Ali Usta’nın da kardeşi olan Tahsin Usta, hayatını kaybetti. Merhum Usta için memleketi Rize merkeze Pazarköy köyünde babası ve oğlunun adını taşıyan Ali Usta İlköğretim Okulu'nda cenaze namazı kılındı. Mütevazılığı ve yardım severliği ile bilinen Tahsin Usta’ya yaptığı yardımlardan dolayı TBMM tarafından onur ödülü için Rize Valiliği tarafından çağrı yapılmış, gösteriş sevmediği için bu haberlerin basında yer almasına izin vermemişti. Rize’de ekonomik durumu elverişli olmayan öğrenciler, hastalar ve engelli vatandaşların yakından tanıdığı Tahsin Usta’nın cenaze törenine Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, MHP MYK Üyesi Recep Bakırcı, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze töreni pandemi kurallarına uygun bir şekilde babasının ve oğlunun ismini taşıyan Ali Usta İlköğretim okulunda kılındı. (HFD-ÖS-Y)
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