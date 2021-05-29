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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
RİZE - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında aşılama çalışmaları devam ediyor

RİZE - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında aşılama çalışmaları devam ediyor

- Sağlık ekiplerinin hazırlıkları - 81 yaşındaki Melahat Ketancı'nın aşılanması - Melahat Ketancı'nın açıklamaları - Sağlık personelinin açıklamasıOrta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde bugün de sakinlik yaşanıyorRİZE (AA) - Rize 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Rize 'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessiz kaldı.Belediye ekipleri, kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise Kovid - 19 aşı randevusu alan ancak kendi imkanlarıyla hastanelere gidemeyen yaşlılara evlerinde aşılarını yapmaya devam etti.Bu kapsamda ekipler, 81 yaşındaki Melahat Ketancı'nın Kasarcılar Mahallesi'ndeki evine giderek aşı yaptı.İstanbul'dan bir süre önce Rize 'ye geldiğini, Kovid - 19 geçirdiği için de aşısını ancak şimdi olabildiğini belirten Ketancı, ekiplere teşekkür etti.

Koronavirüs Hastane Bild 

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