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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Rize’de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Rize’de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yangın anı

( RİZE - 1) RİZE

Trol 


- Rize’nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında 7 ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın ilçeye bağlı Gölyayla Köyü, Kabahor Yaylası’nda sabah saatlerinde başladı.
Henüz sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü çıkan yangında 7 ev yanarak kullanılmaz hale geldi. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz can kaybı olmadığını dile getirerek “Şuanda İkizdere, İyidere, Derepazarı ve Rize Belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. 7 evde yangın çıktı. Yangının diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışmaları yapıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması” ifadelerini kullandı. Yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. (HFD-
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