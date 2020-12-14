Rize’de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor



- Rize’nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında 7 ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın ilçeye bağlı Gölyayla Köyü, Kabahor Yaylası’nda sabah saatlerinde başladı.

Henüz sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü çıkan yangında 7 ev yanarak kullanılmaz hale geldi. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz can kaybı olmadığını dile getirerek “Şuanda İkizdere, İyidere, Derepazarı ve Rize Belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. 7 evde yangın çıktı. Yangının diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışmaları yapıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması” ifadelerini kullandı. Yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. (HFD-



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