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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Rize'de 3 gündür kayıp olan 30 keçiden 23'ü jandarmanın drone destekli aramaları sonucu bulundu

- Rize'de 3 gündür kayıp olan 30 keçiden 23'ü jandarmanın drone destekli aramaları sonucu bulundu

Arama ekiplerinden görüntü

A Haber Jandarma Bild Keçi Bulduk 

-Jandarmadan ve drone dan görüntü
-Keçilerin bulunması
-Röportaj

( RİZE ) RİZE

- Rize’nin Çayeli ilçesi kırsalında kaybolan 30 keçi, jandarmanın drone destekli aramaları sonucunda bulundu. Olay ilçeye bağlı Kaptanpaşa köyünde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 adet keçinin bulunduğu sürüyü dağa otlaması için çıkaran Mehmet Şeker isimli çoban, bir süre sonra keçilerin gözden kaybolduğunu fark etti. Çoban Şeker ve 10 arkadaşı kaybolan keçileri bulmak için bir çalışma başlattı. Tüm dağda arama yapan vatandaşlar keçileri bir türlü bulamayınca jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Çayeli İlçe Jandarma ekipleri bölgede detaylı bir arama yapabilmek için drone kaldırdı. Tüm bölge drone ile tarandıktan sonra 30 keçiden 23’ü 3 günün sonunda bulunabildi. Keçilerin çobanı Mehmet Şeker olay sonrası mutlu olduğunu dile getirerek “3 gündür başıma bir hal geldi. Tahminimce bir ayı mı ne geldiyse bu malı burada ürküttü. Biz de 3 gündür arıyoruz. 30 keçi kaybettim. Haber verdim sağ olsun Çayeli Jandarmamız geldi. Herkes burada. Rize’den, Salarha’dan arkadaşlar geldi. 23 malı canlı bulduk gerisi artık ne olduysa oldu. Herkesten Allah razı olsun, sağ olsun, devletimiz var olsun” ifadelerini kullandı. (HFD-ÖS-Y)
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