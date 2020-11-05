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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Rıza Bey Apartmanı önünde duygu dolu anlar: Ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu

Rıza Bey Apartmanı önünde duygu dolu anlar: Ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu

-Apartman önünde toplananlardan detaylar

Ölenlerin Yakınları Deprem Gözyaşı Irak 

--Genel detaylar
--Gözyaşlarına boğulan ölenlerin yakınlarından detay

( İZMİR )- Yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde yürek burkan görüntüler İZMİR

- İzmir’deki depremde yıkılan ve 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı’nın önünde toplanan onlarca kişi, karanfiller bırakıp mumlar yaktı. Duygu dolu anların yaşandığı anlarda, ölenlerin yakınları dakikalarca gözyaşı döktü. İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı’nda, 34 kişi yaşamını yitirmişti. Apartmanda enkaz çalışmaları tamamlanırken, geriye boş bir arazi ve yürek burkan görüntüler kaldı. Onlarca kişide akşam saatlerinde yıkılan apartmanın önüne geldi. Karanfillerin bırakıldığı alanda mumlar yakıldı. Yıkılan apartman önüne gelen ölenlerin yakınlarıda gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının dakikalarca gözyaşı dökmesi alandaki herkesi duygulandırdı.
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