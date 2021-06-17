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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Rehin alınan kadın kurtarıldı

Rehin alınan kadın kurtarıldı

- şahsın kurtarılma anı detay

Rehin Aşı Plato Polis Ekipleri Genç Kadın 

--rehin alan şahısın ikna edilmesi ve indirilmesi detay
--ekiplerin çalışmaları detay
--şahısların emniyete götürülmesi detay

( SİVAS ) -- Sivas’ta eski çalışanı N.B.’ yi rehin alan E.T. ekiplerin 2 saat süren çalışmaları sonucunda ikna edildi. Şahsın N.B.'ye platonik aşık olduğu iddia edildi SİVAS

- Sivas’ta eski çalışanı N.B.’ yi rehin alan E.T. ekiplerin 2 saat süren çalışmaları sonucunda ikna edildi. Şahsın N.B.'ye platonik aşık olduğu iddia edildi. Olay sabah saatlerinde Akdeğirmen Mahallesi 9. Sokakta meydana geldi. E.T. isimli şahıs eski çalışanı olduğu öğrenilen ve koruma kararı bulunan N.B.’nin ikametine geldi. N.B. isimli kadına platonik aşık olduğu iddia edilen E.T. genç kadını rehin aldı. Evden silah sesi duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye Polis Özel Harekat ekipleri de gönderildi. Şahıs ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü sırada da ateş açtı. N.B. yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sonrası kurtarıldı. Şahıslar polis ekiplerince emniyete götürüldü. (DK-
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