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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Raylardan yolun karşısına geçmek isterken trenin altında kalarak can verdi

Raylardan yolun karşısına geçmek isterken trenin altında kalarak can verdi

- Olay yerinden detay ve genel görüntü

Sağanak Yağış Tren Seferleri Tren Rayları Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Ölen şahsın fotoğrafı
-- Trenden görüntü
-- Alt geçitten görüntü

( İZMİR )- Altgeçit suyla dolunca tren raylarını kullanmak istedi, canından oldu İZMİR

- İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, sağanak yağış nedeniyle alt geçit suyla dolunca tren raylarından karşıya geçmek istedi. Raylardan geçen trenin çarptığı talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Akıncılar Mahallesi'nde bulunan tren yolunda meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağışın etkisiyle su baskınlarının yaşandığı bölgede iş yeri bulunan Abdulkadir Balkan, (22) kontrol etmek için babasıyla birlikte iş yerine gitmek istedi. Balkan, bölgede bulunan alt geçidin suyla dolması sebebiyle geçişini rayların üstünden yapmaya karar verdi. Raylardan karşıya geçmek istediği sırada Abdulkadir Balkan'a, Cumaovası yönüne giden banliyö treni çarptı. Trenin altında kalan Abdulkadir Balkan'ı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, tren seferleri kaza sebebiyle bir süre durdu. Trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden Abdulkadir Balkan'ın cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tren seferleri de bir süre sonra normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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