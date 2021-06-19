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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Raylarda hareketsiz duran kadına tren çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Raylarda hareketsiz duran kadına tren çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

kadının tren yolunda hareketsiz durması ve tirenin çarpması (cep telefon)

Çarpma Anı Hastane Jandarma Psikoloji Yaralı Kadın 

-hastane ve ambulanstan detay
-morgdan detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, Baskil ilçesi Demireller Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki Esma Y., trenin geldiği esnada raylara geçerek hareketsiz bir şekilde bekledi. Duramayan tren kadına çarptı. Makinistlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının hareketsiz durduğu ve tirenin çarpma anı ise kamera saniye saniye yansıdı Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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