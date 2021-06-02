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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
RASULAYN - Rasulayn'da temizlik haftası kapsamında düzenlenen 'Ülkemiz Daha Güzel' kampanyası başladı

RASULAYN - Rasulayn'da temizlik haftası kapsamında düzenlenen 'Ülkemiz Daha Güzel' kampanyası başladı

RASULAYN - Rasulayn 'da temizlik haftası kapsamında düzenlenen "Ülkemiz Daha Güzel" kampanyası başladı - Askeri ve sivil kuruluşların katılımıyla yapılan temiz kampanyasından detaylar - Camilerin temizlenmesinden detaylar - Sokaklardaki çöplerin temizlenmesi - Rasulayn Gönüllü Gençleri timinden Nevvara Meri ile röportaj - Çevrenin temizlenmesinden detaylar - Etkinliğe katılan çocuklardan detaylar - Rasulayn Yerel Meclis Belediye Hizmetleri Müdürü Hüseyin Raad ile röportaj - Temizlik kampanyası etkinliğnden detaylar - Rasulayn Gümrük Kapısı Müdür Yardımcısı Mahmut Şeyh Musa ile röportaj - DetaylarRASULAYN (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde, askeri ve sivil kuruluşların katılımıyla "Ülkemiz Daha Güzel" adı verilen temizlik haftası kampanyası başlatıldı.Temizlik kampanyasına, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 100 kişi katıldı.
Rasulayn Gönüllü Gençleri timinden Nevvara Meri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşta zarar gören ve örgütün tahribatına maruz kalan sokak ve park gibi yerlerin temizlenmesi amacıyla "Ülkemiz Daha Güzel" kampanyası düzenlendiğini söyledi.

Meri, aynı zamanda halka temizliğinin önemini anlatmak için ilçenin bütün sokaklarında broşür dağıtıldığını belirtti.
Rasulayn Yerel Meclis Belediye Hizmetleri Müdürü Hüseyin Raad, bir hafta sürecek kampanyaya Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn Gümrük Kapısı çalışanları ve gönüllülerin katıldığını aktardı.Raad, temizlik çalışmalarının sokak, park, cami, okul ve ilçenin tüm mahallelerini kapsayacağını söyledi.

Rasulayn Gümrük Kapısı Müdür Yardımcısı Mahmut Şeyh Musa, ilçede hayatın normale dönmesi kapsamında yerel meclisin düzenlediği temizlik haftasına katılım sağladığını ifade etti.
Şeyh Musa, kampanyanın başarılı olması ve ilçenin daha iyi bir seviyeye gelmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

Muhabir Batın Terör Örgütü 

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