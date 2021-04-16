Ramazan ayının ilk Cumasında camiler doldu

-Görüntü / cami bahçeleri cemaat ve camilerden görüntü
( BALIKESİR ) BALIKESİR
- Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Balıkesirli vatandaşlar il ve ilçe genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesi içerisinde ilk Cuma namazını cemaatle birlikte cami içinde ve cami bahçelerinde kıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım