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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
RAMALLAH - İsrail güçlerinden Batı Şeria’daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 82 yaralı

RAMALLAH - İsrail güçlerinden Batı Şeria’daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 82 yaralı

- İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalardan detaylar - Filistinli gençlere Drone ile havadan gaz bombası atması - Göstericiler taş atarak ve lastik yakarak karşılık vermesiRAMALLAH – İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi’ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 82 Filistinli yaralandı.

Çatışma Gaz Bombası İsrail Plastik Mermi Saldırı 

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