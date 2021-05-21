RAMALLAH - İsrail güçlerinden Batı Şeria’daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 82 yaralı
- İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalardan detaylar - Filistinli gençlere Drone ile havadan gaz bombası atması - Göstericiler taş atarak ve lastik yakarak karşılık vermesiRAMALLAH – İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi’ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 82 Filistinli yaralandı.
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