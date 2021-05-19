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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
RAMALLAH - İsrail askerlerince vurularak öldürülen iki Filistinli genç Batı Şeria’da son yolculuklarına uğurlandı

RAMALLAH - İsrail askerlerince vurularak öldürülen iki Filistinli genç Batı Şeria’da son yolculuklarına uğurlandı

- Gösterilerde hayatını kaybeden şehidin yakınları üzüntü duyması - Şehidin naaşı omuzlar üzerinde taşınmasıİsrail askerlerince vurularak öldürülen iki Filistinli genç Batı Şeria’da son yolculuklarına uğurlandıKUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazeleri toprağa verildi.
İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederken öldürülen 16 yaşındaki Fehmi Barnat ile 20 yaşındaki Ethem El - Kaşif için Batı Şeria'nın Ramallah kentinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene katılanlar, kılınan cenaze namazları ve edilen duaların ardından Filistin bayrağına sarılı naaşları omuzlarında taşırken, "Kanımız canımız sana feda olsun ey şehit" şeklinde sloganlar attı.Barnat’ın cenazesi Ramallah ’a bağlı Bel’in beldesinde, Kaşif’in cenazesi ise Ramallah ’a bağlı El - Bire beldesinde toprağa verildi.
İsrail güçlerinin dün Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 4 Filistinli yaşamını yitirmişti.Böylece İsrail güçlerinin 7 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 28’ye yükselmişti. - Kudüs ve Gazze'deki olaylarİsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid - i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid - i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.İsrail polisinin Mescid - i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 221 kişi yaşamını yitirdi, 1500'den fazla kişi yaralandı.

Ramazan Ayı Protesto Askeri Operasyon İsrail Saldırı 

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