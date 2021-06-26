RAMALLAH - Filistinliler, muhalif aktivistin gözaltında hayatını kaybetmesini protesto etti
- Yüzlerce Filistinlinin katıldığı destek gösterisinden detaylar - Gösteride Benat'ın fotoğrafları taşıyan eylemciler - Protesto gösterisinden detay görüntülerFilistinliler, muhalif aktivistin gözaltında hayatını kaybetmesini protesto ettiRAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da, muhalif aktivist Nizar Benat'ın Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra yaşamını yitirmesi protesto edildi.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yüzlerce Filistinlinin katıldığı ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği gösteride, Benat'ın gözaltında ölümüne tepki gösterildi.Gösteride Benat'ın fotoğrafları taşıyan eylemciler, bu ölümün "cinayet olduğu" yönünde sloganlar attı. - Ne olmuştu?Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El - Halil kentinde 24 Haziran günü sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 44 yaşındaki Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.Benat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yönetimine yönelik "cesur ve sert" eleştirileriyle tanınıyordu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım