- Putin'den kendisine 'katil' diyen Biden'a yanıt: 'Ona sağlıklar diliyorum'

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kendisi için “katil” nitelendirmesinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden’a, “Ona sağlıklar diliyorum” ifadeleriyle yanıt verdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Amerikan kanalı ABC'ye verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “katil” olarak nitelendirmesinin ardından Washington-Moskova hattında tansiyon yükseldi. Biden'ın büyük yankı uyandıran sözlerine bugün yanıt veren Rusya lideri Putin, "Amerikan meslektaşımın açıklamalarına gelince, söylediği gibi şahsen tanışıyoruz. Ona ne mi derdim? 'Sağlığınız yerinde olsun' derdim. Ona sağlıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. "İroni ya da şaka yapmıyorum" diyen Putin, "Her ülkenin geçmişinde çok ağır, dramatik ve kanlı olaylar görülmüştür. Ancak başka insanları değerlendirdiğimizde, hatta başka ülkeleri veya halkları değerlendirdiğimizde, aslında her zaman aynaya bakar gibi oluruz, her zaman kendimizi görürüz. Yani karşı tarafa, esasında olduğumuz şeyi yükleriz” şeklinde konuştu.

Putin, ABD'nin Rusya'nın çıkarlarını hesaba katması gerekeceğini vurgulayarak, "ABD yönetimi genel olarak bizimle belirli ilişkiler kurmaya çalışıyor, ancak yalnızca kendi çıkarlarına ve kendi koşullarına göre olan alanlarda. Aynı olduğumuzu düşünmelerine rağmen biz farklı insanlarız. Farklı genetik, kültürel ve ahlaki kodlarımız var" dedi.

"Gelişimimizi engellemeye yönelik tüm girişimlere rağmen bununla yaşamak zorunda kalacaklar" diyen Putin, "Yaptırımlar ve hakaretler ne olursa olsun, bununla yaşamak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? ABD Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve 2 gün önce gizliliği kaldırılan raporda, Rusya ve İran’ın, Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği ifade edilmişti. Raporda, Trump ve Biden arasında süren seçim yarışının sonuçlarını Trump lehine etkilemek üzere Rusya’nın Başkan Biden’ın adaylığını ve Demokrat Partiyi karalama çalışması ile Trump’ı destekleyerek seçim sonuçlarına güveni azaltmaya çalıştığı belirtilmişti. Dün ABC'ye verdiği röportaj sırasında bu konuya değinen Biden, Ocak ayı sonlarında bir telefon görüşmesi sırasında Putin’le söz konusu iddiaları tartıştığını söylemişti. Putin’in seçimlere müdahale etmesinin bedelini ödeyeceğini vurgulayan Biden, "Putin’le uzun bir konuşma yaptık. Ona dedim ki: Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. (Seçimlere müdahale ettiğini) tespit edersem, o zaman hazırlıklı ol” ifadelerini kullanmıştı. Putin’in seçimlere müdahale etmesinin bedelini nasıl ödeyeceğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermeyen Biden, muhabirin “Putin’in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt olarak “Evet, öyle düşünüyorum” şeklinde cevap vermişti.



