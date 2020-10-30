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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve tüfekle ateş eden kişi korku dolu anlar yaşattı

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve tüfekle ateş eden kişi korku dolu anlar yaşattı

Olay yerinden görüntü

Polis Psikoloji Karya Bild Polis Ekipleri 

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( SAKARYA )- Bölgeye Özel Harekat Polisleri sevk edildi SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi evini yakacağını söyleyerek panik yaşattı. Elindeki tüfekle havaya ateş eden şahıs çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Olay, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi 420. Sokak Işık Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 35 yaşında ki F.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle evi yakacağını söyleyerek ailesine ve apartman sakinlerine panik yaşattı. Korku dolu anlar yaşayan aile durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören F.K. eline aldığı tüfekle havaya ateş ederek eve yaklaştırmadı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsı ikna etme çalışmaları devam ederken olay yerine çok sayıda Polis Özel Harekat ekibi sevk edildi.
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