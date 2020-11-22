-Polisin kavşaktan siren eşliğinde çıkışı

-Polisin aracı kovalama görüntüsü

-Aracın yakalanması

-Sürücü ve diğer şahısların kaçmak isterken yakalanması

-Şüphelilere ters kelepçe vurulması

-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

-Araç sürücüsü Hüseyin SOLMAZ ile Röportaj

-Aracın aranması

-Aracın görüntüsü



( AKSARAY ) Polisten kaçan sürücü yakalanınca: "Onlar bizim büyüğümüz atamız"- Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalan 4 şüpheliden biri etkisiz hale getirildiği sırada "Ağabey benim kalbim var, elini ayağını öpeyim. Ehliyetimiz yoktu da kaçtık ağabey" diyerek kendini savundu- Gözaltına alınan sürücü, gazetecinin "Devletten kaçılır mı?" sorusu üzerine "Kaçılmaz ama kardeşime aracı teslim etmek için kaçtım. Ben onların hepsinin ayağına kurban olayım. Onlar bizim büyüğümüz, atamız" diyerek cevap verdi. AKSARAY



- Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil içerisindeki 4 şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan sürücü, "devletten kaçılır mı?" diye soran gazeteciye, "Kaçılmaz ama kardeşime aracı teslim etmek için kaçtım. Ben onların hepsinin ayağına kurban olayım. Onlar bizim büyüğümüz, atamız" diye cevap verdi. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli olarak gördükleri içerisinde 4 kişinin bulunduğu 80 LF 218 plakalı Renault marka otomobil sürücüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla polisten kaçmaya başladı.

Polis ve sürücü arasında kovalamaca başlarken, takipte olan ekip durumu haber merkezine bildirdi. Bunun üzerine telsiz anonsu ile tüm ekipler harekete geçti. Otomobilin gittiği istikametteki kavşaklar kesildi, araçlar durduruldu. Yaklaşık 25 dakika süren kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan otomobil sürücüsü Hüseyin S. (30) ve araçta bulunan 3 kişi araçtan inerek kaçmak istedi. Yaya olarak uzaklaşmak isteyen 4 şüpheli, polisler tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Yere yatırılarak elleri kelepçelenen şüphelilerden birinin, "Ağabey benim kalbim var. Elinizi ayağınızı öpeyim. Ehliyetimiz yoktu da kaçtık ağabey, özür dileriz" diyerek kendini savundu. Gözaltına alınan şüpheliler, polis aracına bindirilirken, otomobilde de arama yapıldı. Her hangi bir suç unsuruna rastlanılmayan olayda sürücü ve diğer şahısların GBT sorguları da temiz çıktı. Dur ihtarına uymayan sürücünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı ortaya çıktı. "Onlar bizim büyüğümüz, atamız" Polisin dur ihtarına uymayan ve kaçan sürücü gazetecilerin “Neden kaçtınız sorusuna, “Ehliyetim yoktu. Bir ceza yedim, ikinci cezayı yemeyim diye kaçtım. Korktuğumdan kaçtım” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Gazetecinin, “devletten kaçılır mı?” sorusuna ise sürücü, “Kaçılmaz ama kardeşime aracı teslim etmek için kaçtım. Ben onların hepsinin ayağına kurban olayım. Onlar bizim büyüğümüz, atamız” diye cevap verdi. Olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından şüpheliler serbest bırakılırken, trafik ekipleri tarafından sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak ve ters yönden gitmek suçlarından 3 bin 989 TL para cezası kesti. Otomobil ise polis ekiplerince bağlanarak otoparka çektirildi. (YC-AH-



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