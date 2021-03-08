Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi tarlada yakalandı

Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi tarlada yakalandı

Polis ekiplerinin tarlada arama yapması

Polis Akalan Hırsız Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Şüphelinin gözaltına alınması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve çaldığı otomobil ile polis ekiplerinden kaçan şüpheli, tarlaların içerisinde saklanırken yakalandı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ekiplerin dur ihtarına uymayan araç, ara sokaklarda kaçmaya başladı.
Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından aracı terkeden şüpheli, tarlaların arasına kaçtı. Tarlaların çevresini ablukaya alan ekipler, şüpheli Adem K.(29)'yı saklanırken yakaladı. Otomobilin ise çalıntığı olduğu belirtilirken, Adem K.'nın çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalanan Adem K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı