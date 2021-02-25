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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Polisten kaçan alkollü sürücü 2 ekip otosunda çarparak durabildi

Polisten kaçan alkollü sürücü 2 ekip otosunda çarparak durabildi

-Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Alkollü Sürücü Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Kaza yapan araçlardan detaylar
--Alkollü sürücünün ambulansa götürülmesinden detaylar
--Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, 2 ekip otosuna çarparak durabildi. Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri Ali Ç.(45) yönetimindeki 58 FA 577 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan Ali Ç., otomobili ile kaçmaya başladı.
Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesine giren Ali Ç., kendisini durdurmak isteyen 2 ekip otosuna çarparak durabildi. Meydana gelen kazada Ali Ç. çarpmanın etkisi ile yaralanırken, aynı zamanda alkollü olduğu ortaya çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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