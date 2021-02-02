Polislerin müdahalesi de onları ayıramadı... Caddede başlayan kavga meydan muharebesine döndü

-birbirlerine saldırmaları

-ellerine geçirdikleri eşyaları fırlatmaları

-araya girmeye çalışan polis

-havaya ateş açan polis

-biber gazı sıkması

-ağlayan çocuk

-olay sonrası camları parçalanan araç

-yerdeki terlik

-genel ve detaylar



( ŞANLIURFA )- Taraflar ne bulduysa birbirlerine fırlattı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da onlarca kadın, erkek ve çocukların karıştığı kavgada caddeler savaş alanına döndü. Polisin ayırmak için havaya ateş açıp biber gazı sıktığı kavgada taraflar ellerine ne geçirdiyse birbirlerine fırlattı. On anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre ilk olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Peygamber Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan iki taraf, cadde üzerinde kavga etti. Kadın, erkek ve çocukların da katıldığı kavgayı polis ekipleri havaya ateş açarak ve biber gazı sıkarak ayırmaya çalıştı. Kavganın ortasında kalan çocuklar büyük bir korku yaşadı. Daha sonra tarihi Balıklıgöl bölgesinde yeniden bir araya gelen iki grup tekrar kavgaya tutuştu. Onlarca kişinin karıştığı kavgada burada da ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavga eden kadın ve erkekler ellerine ne geçirdilerse birbirlerine fırlattı. Her iki kavgada toplam 5 kişi yaralanırken 9 kişi ise gözaltına alındı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-SD-



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