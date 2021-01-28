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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Polisin yayalarla sınavı...Polis, cezaya itiraz eden yaya ve sürücülere kuralları sil baştan anlattı

Polisin yayalarla sınavı...Polis, cezaya itiraz eden yaya ve sürücülere kuralları sil baştan anlattı

Polisin yayalara yaya geçidini kullanması gerektiğini anlatması

Polis Para Cezası Diyalog Yaya Geçidi 

-Polisin araç sürücülerini yaya geçerken durdurması
-Serdar Söğüt isimli yaya ile polisin arasında yaşanan diyalog
-Söğüt’ün ceza makbuzunu yere fırlatması
-Serdar Söğüt’ün ceza sonrası yaya geçidini kullanmadan yeniden karşıdan karşıya geçmesi
-Sürücü kursu adaylarına polisin uyarısı

( ADANA )- Yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ve yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçenlere para cezası uygulandı ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde, "Önce Yaya" uygulamasında yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ve yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçenlere para cezası uygulandı. Trafik ekipleri yaptıkları uygulamada 1 saat içinde yaya geçidini kullanmayan 5 kişiye ve yayalara yol vermeyen 1 sürücüye bin 372 TL para cezası uyguladı. Uygulamada polisler, yaya ve sürücülere kurallara uymaları gerektiğini anlatırken zor anlar yaşadı. Vatandaşlardan bazıları yaya geçidini görmediğini iddia ederken Serdar Söğüt isimli bir vatandaşın savunması ise pes dedirtti. Söğüt, cezaya itiraz edeceğini belirterek, “Yaya geçidinde araçlar beni ezer. Kozan’da kimse yayalara yol vermiyor” dedi.
Yaya geçidini yanlış kullanan bir vatandaş ise "anons yapılması gerek" diyerek polise zor anlar yaşattı. Polis ekipleri dakikalarca genç yayaya neden yaya geçidini kullanması gerektiğini anlatırken gencin ceza sonrası makbuzu yola fırlatıp kurallara ısrarla uymadan geçiş yapması pes dedirtti.
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