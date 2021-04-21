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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü motosikletini bırakıp kaçtı

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü motosikletini bırakıp kaçtı

Olay yerinden detay

Polis Güzergah Polis Ekipleri Irak Motosiklet Sürücüsü 

-Motosikletten detay
-Polisin motosiklet üzerinde çalışma yapması
-Şüphelinin kaskından detay
-Polis ekipleri detay

( ANTALYA )- Motosikletini ve kaskını bırakıp polisten kaçan şüpheli, izini kaybettirdi ANTALYA

- Antalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan motosikletli şüpheli, motosikletini ve kaskını bırakıp yaya kaçarak izini kaybettirdi. Polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Polisi alarma geçiren kovalamaca, Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü, kaçmaya başladı.
Peşine ekipleri takan sürücü, Dumlupınar Bulvarı yakınındaki atıl vaziyetteki trafo kenarına motosikletini bırakıp, kaskını çıkararak yaya olarak kaçmaya başladı.
Yol güzergahından çıkıp karşı şeritlere geçen şüpheli, peşine taktığı polislere izini kaybettirdi. Polis, şüphelinin bıraktığı motosiklet üzerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheliyi bulmak için de çalışma başlattı. (SM-
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