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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polise böyle yakalandılar...Darp ettikleri şahsı otomobilin bagajından çıkarıp sokak ortasına attılar

Polise böyle yakalandılar...Darp ettikleri şahsı otomobilin bagajından çıkarıp sokak ortasına attılar

Güvenlik Kamerası Görüntüsü

Ormana Akalan Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri Irak 

-aracın gelişi
-şahsın bagajdan çıkarmaları
-polis ekipleri
-detaylar

( RİZE ) RİZE

- Rize'nin İyidere ilçesinde alacak verecek davası nedeniyle darp ettikleri şahsı araçlarının bagajından çıkartıp ilçe merkezine bırakmak isteyen 3 kişi devriye atan polis ekiplerine yakalandı. Olay ilçenin Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden İlker Kavalcı isimli vatandaşı ormana kaçıran 3 kişi demir borular ile darp etti. Sonrasında aracın bagajına koydukları Kavalcı’yı ilçe merkezinde bırakmak isteyen şahıslar araçtan inerek bagajı açtı. Bagajdan Kavalcı’yı indirdikleri sırada ise devriye otosu ile yoldan geçen polis ekipleri olayı fark ederek hemen müdahale etti. Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, saldırgan 3 kişi gözaltına altına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavalcı'nın Rize Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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