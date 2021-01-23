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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polis memurundan içleri ısıtan davranış...Parkta gördüğü evsiz vatandaşa kumanyasını verdi

Polis memurundan içleri ısıtan davranış...Parkta gördüğü evsiz vatandaşa kumanyasını verdi

Polisin kumanyasını vermesi

Sosyal Medya Hafta Sonu Polis Memuru Memur Polis Ekipleri 

-ikili arasında konuşma

( ANTALYA )- Sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen polis memuru, parkta gördüğü evsiz vatandaşa kumanyasını verdi- 'Güzel polisimiz' notuyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada yüzbinlerce kişi tarafından izlendi ANTALYA

- Antalya’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen bir polis memurunun sokakta kalan bir vatandaşa kumanyasını vermesi, izleyenlerin yüreğini ısıttı. Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile devriye gezen polis ekipleri, Palmiye caddesi üzerindeki Bayındır parkında bir vatandaşı fark etti. Üzerini battaniyeyle örtülü olan kişinin sokakta kalan bir vatandaş olduğunu anlayan polis memuru, arabasından getirdiği kumanyasını ona verdi. Evsiz vatandaşın poşeti geri vermesini kabul etmeyen polis memuru, 'Hadi kendine iyi bak' diyerek bölgeden ayrıldı. "Güzel polisimiz" Görüntüleri sosyal medyada yüz binlerce kişi izleyerek, polisin yaptığı davranış takdir edildi. Bir kullanıcının “Bu güzel abimiz hep burada. O deli yağmurda, soğukta da bu battaniyeyle parktaydı. Mahalleli sürekli yemek vs getiriyor ama çoğu zaman kabul etmiyormuş. Çokta güzel üsluplu bir adam ,biraz önce bir kadın bir poşet verdi sanırım yiyecekti. Şimdi de güzel polisimiz. Keşke birileri iletişime geçebilse bir şeyler yapılabilse” notuyla paylaştığı görüntülere beğeni yağdı.
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