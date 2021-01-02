Polis memuru sanatçı...Bursalı polis memuru hem olay yerinde delilleri inceleyip topluyor, hem de naht sanatını icra ediyor

-cami kapısından detaylar

-cami kapısının üstünde yapılan varaklama çalışması

-polis memuru Recep Ulu röportajı



( BURSA -ÖZEL)- Olay yeri inceleme şubesinde görevli polis memuru Recep Ulu, ağaçtan kestiği hat yazılarını altın varakla kaplayarak muhteşem eserler ortaya çıkarıyor BURSA



- Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi’nde görevli polis memuru Recep Ulu, mesai saatleri haricinde naht sanatını icra ederek, cami ve türbelere hat tabloları yapıyor.Olay Yeri İnceleme Şubesi’nde görevli 26 yıllık polis memuru Recep Ulu, 2003 yılından beri de naht sanatıyla uğraşıyor. Ahşabı kıl testere ile kesip, altın varakla kaplayan naht ustası Recep Ulu’nun birçok tarihî mekanda eserleri bulunuyor. Bursa’daki sultan türbelerinde, padişahların tuğralarını kesip varaklayan Recep Ulu’nun, Hamzabey Camii ve Kestel Vânî Mehmet Efendi, Reyhan Veledi Enbiya Camileri başta olmak üzere onlarca cami ve sultan türbelerinde eserleri yer alıyor. 49 yaşındaki olay yeri inceleme uzmanı Recep Ulu, hem mesleğinin, hem de sanatının titizlik ve detaylara dikkat üzerine olduğunu ve hata kabul etmediğini anlattı. Kültür Bakanlığı sanatçısı ünvanını da alan Ulu’nun, eserleri cami ve türbelerin dışında çeşitli özel koleksiyonlar da, mekanlarda da yer alıyor.Kükürtlü Süleyman Çelebi Camii kapıları üzerindeki mermer yazıları varaklayan Recep Ulu, “26 yıldır polislik mesleğinin içindeyim, halen olay yeri inceleme uzmanı olarak çalışıyorum. Naht sanatına 2003 yılında hattat Mahmut Şahin hocam ile başladık. Aşağı yukarı 17 yıldır naht sanatı ile uğraşıyorum. Bu sanat ahşap malzemelerin kıl testere ile kesilip, sanat ihtiva eden kaligrafi şekli verme işidir. Bu sanatın değişik safhaları var. Harfleri kesmeden sonra, uygun zemine yapıştırma ve varaklama geliyor. Sadece ahşap kesmiyoruz, bazen metalde çalıştığımız oluyor. Ahşap varaklama da, mermer varaklamada yapıyorum. Eserde planlanan uygulamaya göre, veya bir özgün çalışa için önce tasarımı hazırlıyoruz. Sonra malzemeleri seçerek yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Genelde hat, tezhip, üzerine çalıştığını vurgulayan Ulu, “Atölyemizde kıl testere ile maun, huş, kontraplak, sedef, altın, gümüş metal tabakaların hepsini kesiyorum. Yapacağımız projeye göre işleme başlıyoruz. Sultan türbelerinin tuğralarının yapılması projesi Mahmut Şahin hocamız sayesinde gelişti. O proje kendisine aittir. Hattat hocamız, sultan tuğralarının istiflerini hazırladı. Bizde orijinale sadık kalınarak tasarlanan tuğraları, ahşap malzemeden kıl testere ile kesip, uygun bir zemine işledik. Hepsi altın varaklı, tuğralar bütün Bursa’da medfun sultanların türbelerinde var” diye konuştu.

Her gün birçok olayda delil arayan, suçluların yakalanması için titiz çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ulu, “Olay yeri inceleme de bir sanat. Orda da itina göstermek zorundasınız. Olay yerinde delilleri topluyorsunuz. Çünkü suçlu ve suçsuzu ayırmak için çok dikkatli olmak zorundasınız. Yani orda da sanatınızı konuşturuyorsunuz. Bu yaptığımız naht sanatında da durum böyle. Olay yerinde de hataya yer yok, yaptığımız sanatta da hata payı yok” dedi.





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