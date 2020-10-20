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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Polis dezenfektan sordu, taksici tıraş losyonu gösterdi

Polis dezenfektan sordu, taksici tıraş losyonu gösterdi

Polis ve taksicinin diyalogu

Taksi Şoförü Toplu Taşıma Trafik Denetimi Elektrikli Bisiklet Polis Ekipleri 

-Polis ve yabancı uyruklu şahısların diyalogu
-Polisin denetiminden görüntüler
-Denetimden ve ceza kesilmesinden genel-detay görüntüler

( ADANA ) -- Adana’da polisin Covid-19 denetiminde ilginç diyaloglar yaşandı- Adana'da toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı ADANA

- Adana’da Covid-19’a karşı trafik denetimi yapan polis ekipleri, durdukları bir taksi şoförüne dezenfektan sorduklarında sürücünün tıraş losyonu çıkartması şaşırttı. Elektrikli bisiklet süren yabancı uyruklu şahısların da polisin "Neden kask takmadınız" sorusuna, "Abi ne kaskı" demesi dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maske takma zorunluluğu bulunan kentin 115 noktasında uygulama yaptı. Toplu taşıma araçlarında dezenfektan, sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kullanımını denetleyen ekipler, taksileri de tek tek kontrol etti. Ekipler, toplu taşıma araçlarına binerek, sürücü ve yolculara Covid-19 tedbirlerini anlattı, uyarılarda bulundu. Ekiplerin denetim yaptığı sırada bir taksi sürücüsüne polisin, "Dezenfektanın nerede" diye sorması üzerine şoförün tıraş losyonu göstermesi, araç içerisinde uzun arama sonucu küçük bir dezenfektan bulup göstermesiyse dikkat çekti. Öte yandan ekipler, kask takmayan ve elektrikli bisiklet kullanan sürücü ile yolcuyu durdurdu. Şahıslara ‘Neden kask takmadınız’ diye soran ekipler, şahısların ‘Abi ne kaskı’ demesi dikkat çekti. Kimlik göstermeyen şahıslara cezai işlem uyguladı. Şuana kadar kent genelinde 47 ceza kesildiği ve denetimin akşama kadar süreceği öğrenildi. (UMT-
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