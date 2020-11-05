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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı (3) - HAKKARİ

PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı (3) - HAKKARİ

- Şehit Selim Gündüz'ün cenazesinin Kamışlı köyü Kilimli mezrasında defnedilmesiHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırısında şehit olan işçilerden Selim Gündüz ve Zeki Ölmez için Yüksekova'da tören düzenlendi.
Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Gündüz ve Ölmez'in cenazesi, Hakkari 'deki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.Şehit işçilerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, Yüksekova ilçesindeki İhsaniye Camisi'nin yanındaki tören alanına getirildi.
Cenaze namazını İlçe Müftüsü Şakin Şahin kıldırdı ve dua etti. Törene katılan protokol üyeleri, şehitlerin yakınlarını teskin etti, başsağlığı diledi.Şehitlerden Gündüz Kamışlı köyüne bağlı Kilimli mezrasında, Ölmez de Akalın Mahallesi'nde dualar eşliğinde toprağa verildi.
Törene şehitlerin yakınları, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçeye bağlı belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşları katıldı.
- OlayDerecik ilçesinde dün Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda işçiler Selim Gündüz, Zeki Ölmez ve Mehmet Reşat Keskin şehit olmuştu.

Başsağlığı İş Makinesi Siyasi Parti Yol Çalışması Terör Örgütü 

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