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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
PKK’lı terörist yol kontrolünde yakalandı

PKK’lı terörist yol kontrolünde yakalandı

- Teröristin adliyeye çıkartılması detayları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Jandarma Akalan Terör Örgütü Trol 


- Gaziantep’te, jandarmanın yol kontrolünde yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma(PKK-KCK)’ suçundan aranan M.K. jandarmanın yol kontrolünde yakalandı. Gözaltına alınan terör örgütü üyesi jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (RY-SD-
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