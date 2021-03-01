PKK’lı terörist yol kontrolünde yakalandı

- Gaziantep’te, jandarmanın yol kontrolünde yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma(PKK-KCK)’ suçundan aranan M.K. jandarmanın yol kontrolünde yakalandı. Gözaltına alınan terör örgütü üyesi jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (RY-SD-
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