PKK'lı terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

-Polisin suçluyu adliye’ye götürmesi

-Pasaport incelemesi

-Polislerin suçluyu parmak izine götürmesi

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( İSTANBUL ) -- İran pasaportu ile Türkiye'ye girmeye çalışan Rıdvan B. isimli PKK'lı teröristi parmak izi ele verdi İSTANBUL



- İstanbul Havalimanı’nda İran pasaportu ile yurda giriş yapmaya çalışan PKK'lı terörist Rıdvan B., polis ekiplerinin dikkati sonucu yakalandı. İran'da görevlilere rüşvet vererek hayatını kaybeden bir kişinin adına pasaport aldığı anlaşılan Rıdvan B., parmak izi kontrolü sonrası yakalandı. Başta PKK terör örgütü üyeliği olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan Rıdvan B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Risk Analiz polisleri yurt dışından gelen yolcuların pasaport kontrolü yaptığı sırada İran pasaportlu Rashıd Hassanzadeh Sourmanabadı isimli yolcunun hareketlerinden şüphelendi. Ekipler şüphe üzerine yolcunun belgeleri istedi. Yapılan ilk incelemede ibraz edilen İran Pasaportunun sahte olmadığı tespit edildi. Şüpheli tavırlara devam eden yolcunun parmak izi alan polis ekipleri yapılan GBT kontrolünde şahsın Türk vatandaşı Rıdvan Bayram olduğu tespit etti. Eşini öldürme suçundan aranıyordu Rüşvet vererek İran makamlarından vefat eden bir şahsın adına aldığı İran pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakayı ele veren Rıdvan B.'nin 5 suçtan arandığı ortaya çıktı. 40 yaşındaki Türk vatandaşının daha önce İran pasaportuyla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı da anlaşıldı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri Rıdvan Bayram'ın PKK terör örgütü üyeliği, eşini kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti suçlarından arandığı ortaya çıktı. Göz altına alınan 40 yaşındaki Türk vatandaşı mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÖFA



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