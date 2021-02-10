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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
PKK/KCK-PYD/YPG sözde lojistik sorumlusu, MİT'in düzenlediği ortak operasyonla Türkiye'ye getirildi.

PKK/KCK-PYD/YPG sözde lojistik sorumlusu, MİT'in düzenlediği ortak operasyonla Türkiye'ye getirildi.

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( ANKARA ) - ANKARA

Protesto Çatışma Akalan Terör Örgütü Trol 


- PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin sözde lojistik sorumlusu, “Laşer” kod adlı İbrahim Parım, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyonla Sincar’dan Türkiye'ye getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolünde bulunan Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da sözde "lojistik sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Laşer” kod adlı İbrahim Parım, MİT'in emniyetle ortak yürüttüğü operasyon neticesinde, Sincar'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Yine güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sorgulanma süreci devam eden “Laşer” kod adlı Parım'ın, Suriye/Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde Van'da gerçekleştirilen sokak eylemlerinde yer aldığı, 2015 yılında ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı tespit edildi.
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