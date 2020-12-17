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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Petrol istasyonunun market bölümündeki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Petrol istasyonunun market bölümündeki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kamera görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR)- Petrol istasyonundan çaldığı paraların sadece 65 lirasını harcaya bildi AFYON KARAHİSAR

Tahkikat Karahisar Petrol Akaryakıt İstasyonu Hırsız 


- Afyonkarahisar bir petrol istasyonuna müşteri kılığında gelen hırsızlık şüphelisi market bölümündeki yazar kasadan kasiyerin yokluğundan yararlanarak bin 800 lira parayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Afyonkarahisar Kent merkezi Güvenevler mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna müşteri kılığında gelen hırsızlık şüphelisi market bölümünde bulunan yazar kasadan bin 800 lira parayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının anlaşılmasının ardından market görevlileri durumu polise bildirdi. Polisler güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayını daha öncede 6 kez hırsızlıktan sabıkası bunan Adem O. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli şahıs polisin takibi sonucu kent merkezi Uydukent bölgesinde üzerinde bin 735 lira ile birlikte yakaladı. Hırsızlık olayıyla ilgili gerekli tahkikatlar sürerken hırsızlık şüphelisinin petrol istasyonun marketinden çaldığı bin 800 liranın sadece 65 lirasını harcaya bildiği görüldü.
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