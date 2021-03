- Personelinden Başkan Özcan’a zam teşekkürü

--İşçilerin pankart açması

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçmiş dönem alacakları ödenen ve maaşlarına da zam alan belediye çalışanları Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür sürprizi yaptı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın geçen belediyedeki en düşük maaşın 3 bin 700 olacağını açıklamasının ardından personellerden pankartlı teşekkür geldi. Belediye önünde toplanan tezahüratlarla teşekkür ederken, Başkan Özcan’da gördüğü manzara karşısında duygusal anlar yaşadı. Nazilli Belediyesi’nde sendika ile yapılan görüşmelerin ardından en düşük maaşı 3 bin 700 TL olarak açıklandı. Personelde bu açıklama büyük sevinçle karşılanırken, işçiler bu sabah Nazilli Belediyesi önünde toplanarak Başkan Kürşat Engin Özcan’a sürpriz teşekkür gerçekleştirdi. Tüm birimlerde çalışan yaklaşık 300 işçi Belediye önünde toplanarak Kürşat Engin Özcan’a “Emek en büyük değerse! Kürşat Başkan o değeri verdi. Allah razı olsun büyük başkan” pankartıyla teşekkürlerini iletti. İşçiler ‘Kürşat Başkan’ tezahürat yaparken, Özcan’da pencereye çıkarak işçileri selamladı ve yanlarına indi. Alkışlarla karşılanan Özcan’a çiçek takdim edildi. “Daha iyiye gidiyoruz” Personellerinin tezahüratları karşısında duygulanan Başkan Özcan; “Mesleğimiz gereği hem avukatlık hem de siyaset yaptık. Söyleyecek çok sözümüzün olması gereken bir ortam. Değerli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bize çok büyük bir güzellik yaptılar. İyi ki varlar. Nazilli’ye bir hizmet sözü verdik. Onlarla beraber bu sözü yerine getirmenin kıvancını yaşıyoruz ve bunu her gün daha da fazla yaşayacağımıza da inanıyorum. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Elbette eksiklerimiz olacaktır. Ama bunlar muhakkak insani hatalar ve noksanlıklardır. Hep beraber bunları bir bir çözeceğimize inanıyorum. Nazilli birlikte olduğu zaman; yereliyle geneliyle, kamusuyla özeliyle, ilçesiyle büyükşehri ile beraber olduğunda iyi işler yaptığını hep gösteriyoruz. İnşallah yarınlar daha iyi ve güzel olacaktır” dedi.

Personelden Başkan Özcan’a teşekkür Nazilli Belediyesi çalışanları da yaptıkları konuşmalarda Başkan Özcan’a teşekkür ederek emeklerine ve kendilerine sahip çıktığı için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Kürşat Engin Özcan'a destek ve teşekkür etmek amacıyla buluştuklarını söyleyen Taner Kırlı: "Bugün burada işçinin hakkını savunan, işçisinin derdiyle dertlenen bir Belediye Başkanı olan Kürşat Başkana destek vermek ve teşekkür etmek için toplandık. Kendisi her şartta bizim yanımızda oldu, biz de onun yanındayız. Kendisi hem alacaklarımızı ödüyor hem de hakkımızı zamanında ödüyor. Allah razı olsun. Bize verdiği maaş tüm belediyelere örnek olsun. Belediyelerde çalışan tüm arkadaşlarımıza Kürşat Başkan gibi bir başkan nasip olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Özcan’ın işçisinin karşılığını verdiğini ve kendilerinin de ona mahcup olmamak için özveriyle çalışacaklarını ifade eden Metin İçöz; “Kürşat Başkanımız 2 yıl önce göreve geldikten sonra ilk toplantısında belediye içindeki alacaklarımızı ve hakkımızı zamanında ödeyeceğini söyledi.



İlk olarak alacaklarımızı düzene sokarak ödedi.

Şimdi de işçinin alın teri olan maaşı 3 bin 700 lira yaparak bizleri bu zorlu pandemi sürecinde mutlu etti. Başkanımız bize hizmetimizin karşılığını verdi, biz de onun için çalışarak karşılığını vereceğiz. Allah razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin” dedi.

‘Müdürlerimiz başkanımızın bizi mahcup etmeyeceğini söylemişti ve bugün de bize söylenen oldu’ diyen Gürcan Güzel; "Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan, göreve geldiği günden bu yana hem adaletli hem de şefkatli yönetim anlayışıyla işçisinin her zaman yanında oldu ve destekledi. Bu yıl asgari ücret oranlarının artırılması sırasında müdürlerimiz 'Sendika ile görüşmelerimiz devam ediyor' merak etmeyin Kürşat Başkan kimseyi mağdur etmez dediler. Ve gerçekten de dedikleri gibi oldu. Kürşat Başkanımız hem bizi mağdur etmedi hem de mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ekonomik olarak ciddi anlamda rahatlayacak ve işimize daha iyi odaklanacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Kürşat Engin Özcan’a teşekkür eden Rabia Karakoç; “Başkanımızın yaptığı her şeyden çok memnunuz. Alacaklarımızı, ödeneklerimizi aldık. Maaşımız gayet güzelleşti. Bu bizi çok memnun ediyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

