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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Pendik’te yürekleri ısıtan görüntü: Metrelerce çöp kuyusuna inerek yavru kediyi böyle kurtardı

Pendik’te yürekleri ısıtan görüntü: Metrelerce çöp kuyusuna inerek yavru kediyi böyle kurtardı

çöp aracı ve personelin kuyudan konteynırı çıkarması ve kediyi kurtarması

Sosyal Medya Bild Çöp Konteyneri Yavru Kedi Hayvan 

-kuyuya konteyner yerleştirilmesi
-kedinin düştüğü yerin gösterilmesi
-röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL)- Pendik’te çöp kuyusuna düşen yavru kediyi temizlik personeli kurtardı İSTANBUL

- Pendik’te 3 metre derinliğindeki yeraltı çöp kuyusuna düşen yavru kedi, temizlik işçileri tarafından kurtarıldı. Pendik Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı, temizlik personeli yeraltı çöp konteynerini boşaltmak üzereyken, yeraltı çöp konteyner kuyusuna düşen yavru kediyi fark etti. Uzun halat yardımıyla kuyuya inen temizlik personeli yavru kediyi düştüğü yerden kurtardı. Temizlik personeli yavru kediyi bir süre sevdikten sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Görevlilerin bu duyarlı davranışı görenlerin içini ısıttı. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Yavru kediyi düştüğü yerden kurtaran temizlik personeli Hüseyin Çömlek; “Günübirlik aldığımız konteyneri bugün aldığımızda içinde bir yavru kedinin sesinin geldiğini fark ettik. Kamyonumuzun vinci yardımıyla aşağıya inip hayvanı düşmüş olduğu kuyunun içinden çıkardık elhamdülillah. Veteriner ekiplerinin yardımcı oldu. Yavru kediyi çıkarttığımızda veteriner ekipleri buradaydı. Kendilerine verdik ve yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi belediyemizce bildirilmiştir. Kuyudaki kedinin sesi bize ulaştı, normalde kamyonun sesinden dolayı biz duymuyoruz ama o gün tevafukken kedinin miyavlaması bize ulaştı. Zaten çok küçük bir kediydi. Acı sesini işittik ve onu düştüğü yerden çıkartma gereği hissettik, içimiz yandı. Yavru bir kedinin orada olması bizi üzdü. Ama düştü, ama insanlar tarafından atıldı bunu bilemiyoruz fakat biz elimizden geleni yaptık ve kediyi oradan çıkarttık" dedi.

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