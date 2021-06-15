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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Pendik’te çalışma yapılırken su borusu patladı; su apartmanın yüksekliğine ulaştı

Pendik’te çalışma yapılırken su borusu patladı; su apartmanın yüksekliğine ulaştı

Cep telefonu görüntüsü

Kamera Cep Telefonu Pazar Günü 

-Suyun binanın yüksekliğini aşması

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusu patladı. Tazyikli suyun 3 katlı bir binanın yüksekliğine ulaştığı anlar kameraya yansıdı. Olay, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ ekiplerinin çalışmaları sırasında su borusu patladı. Patlamanın etkisiyle tazyikli su, metrelerce yükseldi. 3 katlı bina yüksekliğine ulaşan basınçlı su, ekiplerin müdahalesiyle kesildi. Tazyikli su nedeniyle binada bulunan daireler olumsuz etkilendi. Suyun yükselme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlayan su borusundan fışkıran suyun 3 katlı bir binanın yüksekliğine ulaştığı görülüyor. (AZ-
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