Pencereden eve giren baykuşu itfaiyeciler doğaya saldı

-İTFAİYECİLER TARAFINDAN BAYKUŞUN DOĞAYA SALINMASI



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesinde, bir evin penceresinden içeriye giren baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarılıp doğaya salındı. 4 Eylül Mahallesi’ndeki bir apartmanın üst katındaki dairenin açık penceresinden içeri giren baykuş tüm uğraşılara rağmen dışarıya çıkarılamayınca, İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bulunduğu ortamda zarar verilmeden kurtarılan baykuş, doğal ortama salındı. Baykuşun yakalanma ve doğaya salınma görüntüleri, itfaiyeciler tarafından cep telefonuna kayıt edildi.



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