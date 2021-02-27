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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Pencereden eve giren baykuşu itfaiyeciler doğaya saldı

Pencereden eve giren baykuşu itfaiyeciler doğaya saldı

EVE PENCEREDEN GİREN BAYKUŞU YAKALAYAN İTFAİYE EKİBİNİN GÖRÜNTÜLERİ

Akalan Cep Telefonu İtfaiyeciler 

-İTFAİYECİLER TARAFINDAN BAYKUŞUN DOĞAYA SALINMASI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde, bir evin penceresinden içeriye giren baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarılıp doğaya salındı. 4 Eylül Mahallesi’ndeki bir apartmanın üst katındaki dairenin açık penceresinden içeri giren baykuş tüm uğraşılara rağmen dışarıya çıkarılamayınca, İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bulunduğu ortamda zarar verilmeden kurtarılan baykuş, doğal ortama salındı. Baykuşun yakalanma ve doğaya salınma görüntüleri, itfaiyeciler tarafından cep telefonuna kayıt edildi.
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