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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

- Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB tarafından paylaşılan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Teröristler 


- Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından “Güçlü, kararlı ve muktedir” başlığıyla yapılan paylaşımda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
(MC-
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