Pazar alışverişi sırasında silahlı saldırının arasında kalan kadın ayağından yaralandı

--Yaralı kadına müdahale

--kadının ambulansa alınışı

--yoğun kalabalık detay

--olay yeri detay

--Polisler detay

--Polsiin incelemesi detay

--Esnaf detay

--Vatandaşlar detay



( ANTALYA ) -- Semt pazarındaki alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 4 yaralı- Olayda alışveriş yapan bir kadın ve 3 esnaf yaralandı ANTALYA



- Antalya’da semt pazarında esnaf grup arasında çıkan alacak-verecek kavgası kanlı bitti. Tarafların birbirlerine av tüfeği ve tabanca ile ateş etmesinin ardından 3 esnaf ve alışveriş yapan bir kadın yaralandı. Olay, Sigorta Kapalı pazarında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup pazarcı esnafı arasında alacak-verecek konusu yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iki grup da birbirlerine karşı av tüfeği ve tabanca ile ateş etti. Olayda 3 esnaf ve o sırada alışverişini yapan bir kadın yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan kadın ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 esnaf farklı ambulanslarla alınarak hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle pazar yerinde yoğun bir kalabalık oluştu. Olaya ilişkin 9 kişi ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (HFV-



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