Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pazar alanından toplanan atıl yeşillik ve meyveler yaban hayvanları için doğaya bırakıldı

Pazar alanından toplanan atıl yeşillik ve meyveler yaban hayvanları için doğaya bırakıldı

Atıl eşillik ve meyveler çuvallarla araçlara yüklenmesi

Yaşam Mücadelesi Geri Dönüşüm Kış Mevsimi Karnabahar Hayvan 

-Yüksek kesimlere bırakılması
-Belediye Başkan Yardımcısı rop
-Temizlik İşleri Müdürü Kenan Bozan olayı anlatması ve detaylar

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapalı pazar alanında toplanan yeşillik, karnabahar yaprakları ve meyveler yaban hayvanları için doğaya bırakıldı. Bilecik Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında ayrıca birçok noktaya yem bırakıldı. Böylece çöpe atılan ürünleri hem geri dönüşüme kazandırılmış, hem de yaban hayvanların aç kalmamalarını sağlamış olundu. "Yaban hayatını korumak için bu tür çalışmalarımız devam edecek’’ Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, belediye olarak yaban hayatını korumak amacıyla bu tür güzel çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi: ‘’Belediye Başkanlığımız ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğinde güzel bir çalışma gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz kış mevsiminin zorlu koşullarında yaşam mücadelesi veren yaban hayvanları için belediyemiz pazar alanında Temizlik İşleri Müdürlüğümüz çalışanları tarafından toplanan atık yeşillik ve meyveleri doğanın çeşitli noktalarına bıraktık. Ayrıca Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından da bu noktalara yem bırakıldı. Bilecik Belediyesi olarak sokak ve yaban hayvanlarının hayatlarını sürdürebilmeleri için bu çalışmalarımızı belli aralıklarla sürdüreceğiz." "Çöpe atılan ürünleri geri dönüşüme kazandırmış olduk hem de yaban hayvanların aç kalmamalarını sağlamış olduk" Temizlik İşleri Müdürü Kenan Bozan ise, kapalı pazar alanında topladıkları atık yeşillik ve meyveleri kenttin yüksek kesimlerindeki birçok alana bıraktıklarını anlatarak, "Kış mevsiminde yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının hayata tutunmalarını sağladık. Böylece hem çöpe atılan ürünleri geri dönüşüme kazandırmış olduk hem de yaban hayvanların aç kalmamalarını sağlamış olduk. Bundan dolayı çok mutluyuz. Katkıları dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement