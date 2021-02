Pastırma tartışması farklı bir boyut kazandı

-Meclis üyelerinin çekilmesi

( KASTAMONU )- 'Kastamonu kuru et üretiyor’ diyen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’a başkandan ilginç tepki:“Çiğ etmek yemek isteyen Kayseri pastırmasını alabilir” KASTAMONU



- Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ‘Kastamonu kuru et üretiyor’ diyen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’a tepki göstererek, “Kayserililer artık Kastamonu pastırmamızı hazmetsin ama çiğ et yemek isteyen Kayseri pastırmasını alabilir” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediye Meclisinde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde ‘Kastamonu kuru et üretiyor’ diyen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’ın açıklamalarının akla zarar bir açıklama olduğunu kaydetti.

Konuşmadan önce Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’ı Kastamonu Pastırmasını tatmaya davet eden Başkan Vidinlioğlu, çiğ etmek yemek isteyenlerin Kayseri Pastırmasını alabileceklerini belirterek, “Herkesin tercihine saygı duyarız ancak bir il üzerinden açıklama yapmak, tartışma konusu oluşturmak bir başkana yakışmaz. Önce bir defa haddini bilmeye davet ediyorum. Kim Kastamonu hakkında bir şey konuşacaksa önce abdest alsın öyle konuşsun. Terbiye özürlü olmaya gerek yok. Biz kimsenin malına kötü demiyoruz. Biz, kendi malımıza iyi diyoruz. Kayseri Pastırmasını kötülemiyoruz. Bu bir tercih meselesi. Biz, fabrikasyon üretim yapmıyoruz. O yüzden çok fazla üretimimiz yok. Bizi değerli ve özel kılan da budur zaten. O yüzden tüm dünyadan alıcı buluyoruz. Yapılan ankette Kayseri yüzde 55, Kastamonu yüzde 45 çıktı. Biz bir şey dedik mi? Sizin malınızın adı olabilir. Bizim malımızın tadı var. Kimse kimsenin malını kötüleyerek gündem olmaya çalışmasın. Kayserililer artık bunu kabul edip hazmetsin” ifadelerini kullandı. “Teleferik için 6 milyon liraya ihtiyaç var” Geçtiğimiz günlerde Kastamonu’yu ziyaret eden Turizm Bakan Yardımcısının ziyaretini değerlendiren Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Bu konunun lastik gibi uzamasından ben de rahatsızım. Teleferik için ilgili firma yetkilileri ile de görüştüm. Firmanın teleferik için belediyemizden alacağı rakam hak edişler de dahil yaklaşık 2 milyon lira. Teleferiğin hizmete girebilmesi için gereken rakam ise 6 milyon liradır. Ben de ortada sözleşme olduğunu ve firmanın projeyi bitirmekle yükümlü olduğunu ifade ettim. Ortaya çıkan fark her bir Kastamonulunun parasındır ve 5 kuruş fazla vermem. Durum bu kadar nettir. MHP tamamlayamazsa projeyi AK Parti tamamlar şeklinde bir açıklama olmuştur. Biz zaten önceki yönetimin tamamlamadığı bir projeyi devraldık. Biz söz verdiğimiz projeyi yaparız ve yarım da bırakmayız. Konuyu Bakan beye de aktardık. Bakanlıktan bir miktar destek alınması yönünde bir görüş ortaya çıktı. Her siyasi parti seçimlerden başarı ile çıkmak ister. Allah ömür verdiği seçmenler de oy verdiği sürece ben burada olacağım” Botanik Park, Kastamonu Belediyesine tahsis edildi Vali Enes Yeter döneminde yapılan ancak daha sonraları bakımsızlık nedeniyle işlevini yitiren ve İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan Toklu Tepe Botanik Park, 25 yıllığına Kastamonu Belediyesi’ne tahsis edilmesine karar verildi.

Kastamonu Belediyesi, 66 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan Toklu Tepe Botanik Parkı’nı mesire alanı ve sosyal yaşam alanı olarak yeniden inşa edilecek. Özel Halk Otobüslerinde kartlı sistem için çalışmaların sona gelindiğini belirten Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, birkaç ilgili firma ile yapılacak görüşmenin ardından durumun netleşeceğini söyledi.



Başkan Vidinlioğlu, netleşecek duruma göre özel halk otobüsü işletmesinin zam talebine nihai kararın da verileceğini ifade etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle büyük daralma yaşanan hizmet sektörüne destek olunması amacıyla Kastamonu Belediyesi, yeni bir adım daha attı. Kastamonu Belediye Meclisinde görüşülen karar doğrultusunda mülkiyeti belediyeye ait olan ve belediyenin kiracısı konumunda bulunan iş yerlerinden 3 ay süreyle daha kira alınmamasına karar verildi.

