Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü

-Çiftin senaryo gereği yarışmayı kazanması

-Hediyelerini almak için dışarıya çıkmaları

-Sürprizin yapıldığı anlar

-Röportaj

-Detaylar



( SAKARYA )- Drone bu kez evlilik teklifi için havalandı- Sürpriz teklife cevap ‘Evet’ oldu- Evlilik teklifini kabul eden Ayşenur Yavuz: “Bu anı ömür boyu unutamam” SAKARYA



- Sakarya’da pasta yarışması düşüncesi ile gittiği yerde senaryo gereği 1’inci olan ve hediyesini almak için dışarıya çıkan 25 yaşındaki Ayşenur Yavuz, droneli sürpriz evlilik teklifi karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Sakarya’da yaşayan 32 yaşındaki Semih Kaya, sevdiği kız için sürpriz bir evlilik teklifi organizasyonu hazırladı. Serdivan ilçesinde bulunan pasta atölyesine kız arkadaşını getirdi. Yaptığı plan doğrultusunda burada bir pasta yarışması düzenlendiğini söyleyen Kaya, arkadaşları ile birlikte eğlenceli vakit geçirerek, kazanana ödül takdim edileceğini kız arkadaşına belirtti.

Pasta atölyesine gelerek hünerlerini sergileyen çift, yapılan plan gereği yarışmanın 1’incisi seçildi. Daha sonrasında ödülünü almak için dışarıya çıkan 25 yaşındaki Ayşenur Yavuz, yapılan sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Drone ile inen kutunun içerisinde bulunan yüzüğü alan Kaya, farklı bir ödül bekleyen ve o anlarda gözlerini kapatan kız arkadaşının önünde diz çökerek uzattığı yüzükle evlilik teklifi yaptı. Sürpriz evlenme teklifi karşısında şaşkınlık ve mutluluğunu gizleyemeyen Ayşenur Yavuz, erkek arkadaşına sarılarak teklifi kabul etti. Bu anı ömür boyu unutamam Sürpriz evlilik teklifi karşısında ömür boyunca unutamayacağı anlar yaşadığını aktaran Ayşenur Yavuz, “Hiç beklemiyordum ve biranda oldu her şey. Ben zaten mutfakla ilgilenmeyi seviyorum, sevgilimde düşünmüş sağ olsun. Çok eğlenceliydi zaten mekan mükemmeldi, güzel bir ev sahipliği yaparak çok güzel ilgilendiler bizle. Sonunda da böyle bir sürprizle karşılaştım, gerçekten çok mutluyum. Gözümü kapattım o an geri sayım yapıldı, ben ne beklediğimi de bilmiyordum, gözümü açtığımda drone iniyordu, harikaydı gerçekten o anı ömür boyu unutamam. Ben yarışmada birinci olduk diye normal bir hediyedir diye düşündüm ama sevgilim sürprizini yaptı” dedi.

Kendisini çok seviyorum, mutluyum Semih Kaya ise, “Ben çok mutluyum. Kendisini de çok seviyorum, kendimden de emindim her zaman için. Daha öncesinden de bu planı defalarca düşündüm ve bugüne karar kıldım. Gayet mutluyum, onu da mutlu edebildiysem eğer ne mutlu bana” diye konuştu.