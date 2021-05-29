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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı

Vatandaşın parmağındaki yüzüğün kesilerek çıkartılması

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Hastane Bild 


- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayınca hastaneye gitti. Yüzüğü çıkartmayacaklarını söyleyen hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkarttı.
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