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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Parmağa sıkışan yüzüğü hastanede itfaiyeciler çıkardı

Parmağa sıkışan yüzüğü hastanede itfaiyeciler çıkardı

İtfaiye ekiplerinin yüzüğü çıkarmaya çalıştıkları anların görüntüsü

( AMASYA ) AMASYA

Hastane İtfaiyeciler 


- Amasya'da yabancı uyruklu bir kadının parmağına sıkışan yüzük, başvurduğu hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Suriye uyruklu bir kadın elinin şişmesi sonucu sağ el parmağına taktığı yüzük sıkıştı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giden kadının parmağındaki yüzük çıkarılamayınca Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek endişeyle kendilerini izleyen kadının parmağındaki yüzüğü bir süre sonra çıkarmayı başardılar.
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