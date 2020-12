Pandemiye rağmen konut satışı geçen yıla oranla yüzde 25 arttı

- Koronavirüs pandemisinin her sektör gibi inşaat sektörünü de durma noktasına getirdiğini ifade eden Disa Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Palabıyık, buna rağmen 2020’nin son çeyreğinde 2019’un son çeyreğine göre konut satışlarında yaklaşık olarak yüzde 25 oranında artış olduğunu ifade etti.

Tüm dünya koronavirüs pandemisinde bir yılı geride bıraktı. Bir yılık süreçte birçok sektör ve iş kolu durma noktasına geldi. Bu süreçten etkilenen ve yeni normal ile birlikte yeniden canlanan inşaat sektörünü değerlendiren Disa Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Palabıyık, Türkiye’nin en büyük sektörlerinin başında gelen inşaat sektörünün pandemi kısıtlamalarına rağmen büyümeyi sürdürdüğünü ifade etti.

2019 ile 2020 satış rakamlarına bakıldığında 2019’un son çeyreğine göre 2020’nin son çeyreğinde konut satışlarında yaklaşık olarak yüzde 25 oranında artış olduğunu belirten Palabıyık, hükümetin destek paketlerinin, kamu bankalarının faizlerini düşürmelerinin ve konut kredilerindeki faiz düşüklüğünün konut satışlarındaki bu artışı desteklediğini kaydetti.

“Konut satışları artışta” İnşaat sektörünün 2020 yılını değerlendiren Palabıyık, “Pandemiyle birlikte inşaat sektörü diğer sektörlerle beraber durdu. Fakat normalleşme sürecinin başlaması ve hükümetin destek paketleriyle inşaat sektöründe bir canlanma oldu. 2020, 2019 yılına nazaran biraz daha sönük geçse de yılın son çeyreği inşaat sektörü açısından faydalı oldu. Bunun yanı sıra banka faizlerinin düşmesi konut satışlarında bir artış gerçekleştirdi. Geçen yıla oranla konut satışları bu yıl artışta” dedi.

“İnşaat alanında istihdam arttı” 2020 yılında en çok istihdamın sağlandığı sektörün inşatta sektörü olmasını değerlendiren Palabıyık, “İnşaat sektörü normalleşme süreciyle canlanmaya başlayınca konut satışları da artışa geçti. Böylece mevcut projelerin bir an önce bitirilip, satışa sunulması gerekiyordu. Talebe yetişmek adına sektörümüzde istihdam alanında da artış meydana geldi. Firma olarak biz de 2020 yılında toplamda 3 bin 400 konutu sahiplerine teslim ettik. Nitekim koronavirüsle ilgili açı çalışmaları tamamlandı. Bu vesileyle 2021’in sektörümüz adına çok daha parlak geçeceğini umuyorum. Hastalıkların da son bulmasıyla umarım ki iş dünyası da normale dönmüş oluruz” diye konuştu.

“Yeşil alanların ve çocuk parkının olduğu konutlarda talep yüksek” Pandeminin konut alımlarında talepleri de değiştirdiğine değinen Palabıyık, “Firma olarak kamu ve özel sektörün ana ve alt yüklenicisi olarak birçok projeyi tamamladık. Son dönem projelerimiz arasında ferah yaşam alanı sunanları ön plana aldık. Çünkü gördük ki pandemiyle birlikte insanlar rahat yaşayabilecekleri yeşil alanların, çocuk parklarının daha çok olduğu projelere talep ediyor. Biz de bundan sonraki seyrimizde bu talepleri karşılayacak projelere yöneleceğiz” şeklinde konuştu.

Yeni dönem, yeni projeler Yeni dönemde büyük projeler için start verdiklerini söyleyen Palabıyık “Yeni bir döneme giriyoruz ve gerek inşaat sektörü olsun gerekse diğer sektörler toparlanma sürecine girecektir. Biz, 2020 yılında verdiğimiz tüm sözleri tam zamanında yerine getirdik. 2021 yılı içinse tüm projelerimizi hazırladık. Çalışma potansiyelimizi arttırarak 2021 yılını karşılayacağız ve firma olarak elde ettiğimiz güveni devam ettireceğiz. Şuna inanıyoruz ki memleketimize borçluyuz. 7’sinden 70’ine kadar çalışıp, üretmeliyiz. Birçok alanda başarılıyız ve dışa bağımlılığımız azaldı. Her alanda yerli üretime geçerek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamalarıyız “ ifadelerini kullandı. (EA-



