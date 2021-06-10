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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pandemi yüzünden çiğ köfteci olan ses sanatçısı sahnelere dönmenin mutluluğunu yaşıyor

Pandemi yüzünden çiğ köfteci olan ses sanatçısı sahnelere dönmenin mutluluğunu yaşıyor

Serdar Örnek sahnede şarkı söylerken görüntü

Çiğ Köfte Ses Sanatçısı Allah 

-Serdar Örnek röportaj
-arşiv

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de pandemi yüzünden çiğ köfteci olan ses sanatçısı sahnelere dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Pandemi sürecinde düğün salonları ve eğlence mekanlarının kapanmasıyla işsiz kalan yerel ses sanatçısı 38 yaşındaki Serdar Örnek, çiğ köfte dükkanı açmıştı. İkinci kademe normalleşmenin başlamasıyla Örnek, sahnelere geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Müzisyenler için işlerin yeniden açıldığını kaydeden Örnek, “Yaklaşık 12 yıldır müzikle uğraşıyorum. Ama son 1 buçuk yıldır pandemi yüzünden evlere kapandık. Müzik hayatı hepten öldü bitti. Daha öncesinde işsizlikten dolayı evde oturmaktansa bir çiğ köfte salonu açtık. Görenler bilenler vardır. Çiğ köfte salonu açtık şu anda yavaş yavaş inşallah sektörümüz açılıyor gibi” dedi.
Düğünlerin ekonomiye ciddi bir katkı sunduğunu ifade eden Örnek, "Düğünler sadece ülkenin değil bütün dünyanın ekonomisini ayakta tutan sektörlerden biridir. Bu pandemi dönemi sürekli olacak değil. İnşallah bitecek” diye konuştu.
“Bir an önce herkes aşı olsun ve bir an önce maskelerden kurtulalım” Müzisyenlerin tekrar sahnelerde olacaklarını belirten Örnek, “En kısa zamanda inşallah düğünlerimize sahnelerimize geri döneceğiz. Müzisyen için sahne hayattır. Bunu bütün müzisyenler ve müzikle uğraşan dostlarımız bilir. Müzisyen hiçbir zaman unutulmamalı diyorum. Sağlık Bakanımız 2 gün önce açıklama yaptı. Artık müzik ile uğraşan müzisyen dostlarımızda şu anda aşı olmaya başlayacak. Bizde en kısa zamanda randevumuzu alacağız. Biz aşı olacağız. Bir an önce herkes aşı olsun ve bir an önce maskelerden kurtulalım” ifadelerini kullandı. (KA-AKK-Y)
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